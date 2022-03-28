Рим, , 22:25 — REGNUM Министры внутренних дел стран-членов ЕС провели совещание по вопросу о поддержке беженцев с Украины, рассказала 28 марта глава МВД Италии Лучана Ламорджезе.

Лучана Ламорджезе Interno.gov.it

Обсуждались в том числе меры поддержки граждан стран ЕС, которые примут беженцев в своих домах.

По имеющимся данным, власти Италии намерены (помимо предоставления жилья и питания) выделить каждому совершеннолетнему беженцу разовое пособие в 300−350 евро, для несовершеннолетнего его размер составит 150 евро.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 70 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.