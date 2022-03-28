Челябинск, 28 марта, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Министерство промышленности Челябинской области получило более 330 предложений по эффективному снижению последствий санкционных ограничений. Об этом сообщает первый замминистра Михаил Кнауб.

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Авторами инициатив стали представители промышленных предприятий. Сейчас их предложения распределяют на федеральный либо региональный уровень, чтобы затем направить в соответствующие организации для дальнейшей работы.

Как сообщало ИА REGNUM, областные минпром и Фонд развития промышленности переориентированы на усиленное развитие импортозамещения. Такую задачу им поставил губернатор Алексей Текслер.