Арджеш , 28 марта 2022, 20:39 — REGNUM По меньшей мере два человека пострадали в результате масштабного пожара в пассажирском поезде Бухарест — Питешти в уезде Арджеш на юге Румынии. Об этом 28 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По предварительным данным, возгорание произошло в локомотиве поезда. При этом огонь быстро перебросился на несколько соседних вагонов.
О деталях инцидента не сообщается. Все пассажиры были оперативно эвакуированы, они продолжили движение на другом поезде. Ведется расследование.
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