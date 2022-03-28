Арджеш , , 20:39 — REGNUM По меньшей мере два человека пострадали в результате масштабного пожара в пассажирском поезде Бухарест — Питешти в уезде Арджеш на юге Румынии. Об этом 28 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Пожар в поезде Цитата из х/ф «Исходный код». Реж. Данкан Джонс. 2011. США

По предварительным данным, возгорание произошло в локомотиве поезда. При этом огонь быстро перебросился на несколько соседних вагонов.

О деталях инцидента не сообщается. Все пассажиры были оперативно эвакуированы, они продолжили движение на другом поезде. Ведется расследование.

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