Румыния, 28 марта, 2022, 20:39 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека пострадали в результате масштабного пожара в пассажирском поезде Бухарест — Питешти в уезде Арджеш на юге Румынии. Об этом 28 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Цитата из х/ф «Исходный код». Реж. Данкан Джонс. 2011. США Пожар в поезде

По предварительным данным, возгорание произошло в локомотиве поезда. При этом огонь быстро перебросился на несколько соседних вагонов.

О деталях инцидента не сообщается. Все пассажиры были оперативно эвакуированы, они продолжили движение на другом поезде. Ведется расследование.