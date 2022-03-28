Йошкар-Ола, 28 марта, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 25 марта лечение получают 107 пациентов, из них у 35 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин «Красная зона»

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В том числе, у 106 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 96 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 11 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, один человек подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики был госпитализирован один человек, выписан также один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 марта выздоровели с начала пандемии 43 107 жителей республики, за последние сутки выписаны трое человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 226 случаев заражения коронавирусом, из них 11 — за последние сутки.

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