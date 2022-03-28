Йошкар-Ола, 28 марта, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 28 марта выздоровели с начала пандемии 43 107 жителей республики, за последние сутки выписаны трое человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 226 случаев заражения коронавирусом, из них 11 — за последние сутки. 1080 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, с 17 марта среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая.

За день в ковид-стационары госпитализировали двоих пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 марта лечение получали 113 пациентов, из них у 40 человек подтверждено заражение коронавирусом. В том числе, у 113 пациентов диагностирована пневмония.

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