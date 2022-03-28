Москва, 28 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Проведение силовой операции Кишинёва против Тирасполя маловероятно, но возможно. Об этом 28 марта ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М.В. Ломоносова Наталья Харитонова.

European People's Party Майя Санду

«Я полагаю, что полностью исключать возможность реализации силового сценария Кишинева в отношении Тирасполя нельзя, однако такой ход событий в условиях, когда Россия проводит в соседней стране специальную военную операцию, маловероятен», — заявил эксперт.

Открытая агрессия Молдовы в адрес Приднестровья заставит Россию обратить свое внимание и на Кишинев на том простом основании, что Кишинев нарушает права многочисленных российских граждан в ПМР, пояснила Харитонова.

Последствия таких шагов Кишинев в целом осознает, именно этим и объясняется его достаточно сдержанная риторика относительно российской операции на Украине и неприсоединение Молдавии к антироссийским санкциям, заключила политолог.

Напомним, что президент Молдавии Майя Санду потребовала от РФ вывести свой контингент из Приднестровья.