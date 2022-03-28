Петрозаводск, 28 марта, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Во время специальной военной операции России на Украине погиб выпускник петрозаводского речного училища гвардии старший матрос Егор Терзи, сообщил 28 марта глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Vk.com/aparfenchikov Старший матрос Егор Терзи

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«Егор Терзи нес службу по контракту в бригаде морской пехоты Балтийского флота. Погиб при исполнении служебного долга на Донбассе. Πpинoшy глубокие соболезнования родным и близким солдата», — сказал глава региона.

Напомним, с начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля в Карелии простились с четырьмя российскими военнослужащими. При исполнении воинского долга погибли ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик Павел Самохин, сержант, старший радист разведбатальона Роман Грудов, 21-летний военнослужащий Никита Ерошкин и 19-летний Кирилл Некрасов.