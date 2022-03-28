Эксперт: Приднестровье остаётся пророссийским
Москва, 28 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Приднестровская республика остается пророссийской, смены курса нет. Об этом 28 марта ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М.В. Ломоносова Наталья Харитонова.
«Политическое руководство ПМР всегда последовательно демонстрировало пророссийскую позицию», — заявила эксперт.
То, что мы наблюдаем в последнее время, не является свидетельством смены политического курса, это всего лишь реакция на усиление внешних угроз — прежде всего, со стороны Украины, пояснила эксперт.
После ряда провокаций в информационной среде в Молдавии, когда Приднестровье обвинялось в нанесении ударов по территории Украины, чего не было и быть не могло, Тирасполь стал крайне внимательно относиться к собственным официальным заявлениям, заключила Харитонова.
Напомним, что президент Приднестровья Вадим Красносельский сделал ряд заявлений по ситуации на Украине, где высказал обеспокоенность происходящим.