Стокгольм, , 15:45 — REGNUM 28 марта стало известно, что «Зелёные» подали жалобу в Конституционный комитет риксдага на министра промышленности Швеции Карла-Петтера Торвальдссона. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Мэрта Стеневи Mp.se

Это произошло после того, как газета Dagens Nyheter разоблачила, что ответственный сотрудник в канцелярии правительства нарушил принцип беспристрастности и что руководители органа, отвечающего за вопросы добычи полезных ископаемых (SGU), продемонстрировали в социальных сетях явную поддержку эксплуатации компанией Kallak одного из месторождений.

Лидер «Зелёных» Мэрта Стеневи считает, что то, что произошло, очень серьёзно, так как скандал, возможно, связан с коррупцией.

«Что у них там вообще происходит внутри министерства промышленности?» — заявила политик в интервью изданию.