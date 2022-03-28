Рязань, 28 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Рязанской области начал работать завод по производству ударных музыкальных инструментов, являющийся филиалом московской фирмы «Форте». Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Профессиональные и учебные ксилофоны теперь будут изготавливать в регионе, при этом «Рахмановские ксилофоны» указанной компании можно встретить в Большом и Мариинском театрах.

У предприятия практически нет конкурентов и оно успешно развивается, увеличивая ассортимент своей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что завод по изготовлению специальных дорожных машин и оборудования ООО «Спецдортехника» готов заместить импортные аналоги спецтехники для дорожной отрасли.