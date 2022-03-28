Ереван, 28 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении 28 марта начали проводить обыски в министерстве по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает газета «Грапарак».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

«Мы связались с рядовым сотрудником МЧС, он подтвердил нашу информацию и сказал, что всё министерство обеспокоено, никому не дали каких-либо объяснений, все сидят в своих кабинетах и ждут завершения действий СНБ», — сообщили в издании.

Журналисты не смогли выяснить, в рамках какого уголовного дела проводят обыски. По информации газеты, обыск якобы проводят в кабинете советника министра Ашота Акопяна, но целью является и. о. главы МЧС Андраник Пилоян.

В издании отметили, что недавно начали ходить слухи о планах премьер-министра Армении Никола Пашиняна сместить с постов ряд министров.