Тамбов, 28 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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28 марта выявлено 223 новых случая заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 110 тыс. случаев заражения.

После выздоровления выписаны 105 тыс. 126 пациентов, в том числе 282 — за последние сутки.

За весь период скончался 2331 человек. Подтвержден один новый летальный случай.