Тамбов, 28 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы пять пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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28 марта выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 114 тыс. 415 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 109 тыс. 930 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 72 — за последние сутки.

За весь период скончались 2949 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.