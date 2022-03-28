Бишкек, 28 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал решение об освобождении Улукбека Кармышакова от должности председателя правления Узбекско-Киргизского фонда развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 28 марта.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

Вместо него на этот пост назначен Азиз Аалиев, который с 13 октября 2021 года и до настоящего времени занимал должность вице-премьер-министра Киргизии.

Также стало известно о том, что Улукбек Кармышаков теперь будет возглавлять Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Киргизии.