Владимир, 28 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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28 марта выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом — на 21 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 146 тыс. 894 носителя вируса.

После выздоровления выписаны 128 тыс. 162 пациента, в том числе 1089 — за последние сутки.

За весь период скончались 3344 человека. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.