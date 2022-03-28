Черкесск, 28 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за последние недели резко снизилась заболеваемость COVID-19. С середины февраля число новых случаев заболевания в сутки уменьшилось более чем в семь раз, сообщили в региональном оперативном штабе. По данным на 28 марта, за последние сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 26 человек. Девять пациентов выздоровели, случаев летального исхода не было зафиксировано с 13 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

В настоящее время в ковидных госпиталях проходят лечение 53 пациента.⠀Помощь больным с COVID-19 оказывают в двух медорганизациях — городской больнице Черкесска и детской больнице региона. В ближайшее время детский ковидный госпиталь закроют после выписки последнего пациента.

«В министерстве здравоохранения КЧР отмечают, что спад заболеваемости в регионе связан с тем, что у значительной части населения выработался иммунитет к штамму омикрон, благодаря вакцинации и перенесенному заболеванию. Омикрону просто не за кого стало «зацепиться»,— говорится в сообщении оперштаба.