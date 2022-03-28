Липецк, 28 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

28 марта выявлено 432 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 143 тыс. 242 случая заражения.

За весь период наблюдения 131 тыс. 342 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 497 — за последние сутки.

За весь период скончались 3513 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.