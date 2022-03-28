В Липецкой области за сутки госпитализированы 17 ковид-пациентов
Липецк, 28 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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28 марта выявлено 432 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 143 тыс. 242 случая заражения.
За весь период наблюдения 131 тыс. 342 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 497 — за последние сутки.
За весь период скончались 3513 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.