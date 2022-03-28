Москва, 28 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В российских северных морях происходят процессы, способствующие росту биологических популяций. Об этом 28 марта заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Александр Сергеев

«Увидели гораздо большую эффективность фотосинтеза на поверхности моря, связанную с тем, что в это время солнце стоит ещё высоко, это полярный день, облучение идёт фактически целый день. Большее количество квантов света проникает под воду, и начинается процесс фотосинтеза», — заявил Сергеев.

«Процесс фотосинтеза, как мы знаем, как раз сопровождается депонированием углерода из атмосферы. И оказалось, что моря, которые освобождаются в конце июня — начале июля, в частности Карское море, в два-три раза более эффективно производят депонирование углерода. А депонирование углерода — это старт пищевых цепочек, которые идут дальше в экосистемы», — продолжил он.

Отсюда следует, что в морях может стать больше рыбы и не только.

«В прошлом году у нас фактически начался отлов краба в Карском море. Поэтому это очень интересный тренд, когда моря действительно будут всё дольше без льда, будет происходить эффективное депонирование углерода, а это депонирование углерода идет как раз в пищевые цепочки, которые поднимают продуктивность морей», — указал он.