Миасс, Челябинская область, 28 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Проекты по импортозамещению производства будут ускорены на автомобильном заводе «Урал» для обеспечения технологической безопасности нашей страны. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vitaly V. Kuzmin Грузовик «Урал»

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Один из таких проектов — проект по производству осей и мостов для большегрузного транспорта, который на заводе «Урал» запустили в 2021 году. Выпуск первых мостов планировалось начать в 2023 году и через два года — выпускать по 18 тысяч ведущих осей и мостов, а теперь эти планы будут ускорены.

При этом названный проект включён в стратегию развития автомобильной промышленности страны и получил финансовую поддержку со стороны государства. Только в 2021 году на первый этап работ по выпуску собственных мостов было привлечено два млрд рублей за счёт льготного займа Фонда развития промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на химическом заводе имени Л.Я. Карпова в Менделеевске готовы заменить компоненты производимого предприятием тонера для лазерной техники на отечественные.