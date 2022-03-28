Донецк, 28 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли поселок Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает 28 марта представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:25 — населенный пункт Дача — населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики за 10 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 122 и 152 мм