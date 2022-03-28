Москва, 28 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Россия начала запускать космические аппараты нового типа для мониторинга за Арктикой. Об этом 28 марта заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Александр Сергеев

«Мы в 2021 году запустили первый космический аппарат «Арктика». Всего у нас их должно было быть четыре в рамках федеральной космической программы. Но деньги пока есть на два. В 2023 году ожидается второй запуск», — заявил Сергеев.

«Дело в том, что этот космический аппарат на совершенно уникальной орбите, так называемой высокоэллиптической орбите. И если у нас будет четыре космических аппарата, то мы можем фактически непрерывно осуществлять мониторинг Арктики с хорошим пространственным разрешением, с хорошим временным разрешением, где-то раз в 15 минут», — указал он.

По его словам, тем самым будет возможность получать «где-то до двух млн изображений в год».

«Таких спутников нет ни у кого. Европа, Соединенные Штаты и Япония планируют только в 2028 году такой спутник запустить. Спутник долгожданный, потому что до сих пор мы пользуемся в значительной степени информацией, которая идет с зарубежных спутников. Теперь у нас есть свой такой спутник. Стали получаться первые изображения, которые здесь приведены, и это совместная работа Росгидромета, Роскосмоса, и, конечно, Российская академия наук здесь активно участвует», — подчеркнул Сергеев.