Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Агрофирма «Выборжец» в Ленинградской области готова заместить своими шампиньонами импорт грибов. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шампиньоны

Предприятие, не только обеспечивает себя и соседние регионы культивированными грибами, но и заместилоа импорт торфа для их выращивания. Также в Ленобласти создан фирмой собственный комплекс по производству сырья — грунта для шампиньонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие «Сириус» в Курской области выпускает респираторы, которые могут заменить аналогичные американские изделия.