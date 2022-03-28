Рязань, 28 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Рязанской области за прошедшие сутки выписан после выздоровления 201 ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в федеральном оперативном штабе. Поступили в больницы шесть человек с подтверждённым COVID-19.

Pnzreg.ru Больничная палата

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Всего в Рязанской области коронавирус выявили у 114 889 жителей. Выписаны с выздоровлением 108 228 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода у ковид-пациентов, всего от осложнений скончались 3 275 больных.