Москва, 28 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Один из важнейших рисков российского рынка труда связан с увеличением теневого сектора занятости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявила профессор кафедры государственного и муниципального управления финансового университета при правительстве РФ Ирина Ильина.

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«Следует вспомнить 1990-е годы прошлого века, когда государство не имело возможности, с одной стороны, обеспечить удовлетворение потребительских запросов на рынке товаров и услуг, а с другой — эффективно регулировать процессы на рынке труда, — сказала Ильина. — В результате пришлось признать вполне легальными сомнительные «альтернативные» методы обеспечения товарами и услугами, а также временно закрыть глаза на «серые» схемы занятости. По оценкам Госкомстата, в течение десятилетия масштабы теневой экономики выросли более чем вдвое, так что к концу 1990-х годов около ¼ ВВП производилось в теневом секторе. В последние дни активно обсуждается похожая проблематика».

Ильина обратила внимание на то, что, по мнению представителей Ассоциации компаний интернет-торговли, вынужденной мерой в ответ на санкции может стать легализация параллельного импорта, то есть фактически ввоза в страну продукции без разрешения правообладателя за счет использования «серых» схем.

«Таким образом, один из вопросов сейчас — насколько глубоко проникнут на российский рынок труда теневые форматы занятости. Известно, что процесс восстановления контроля и за рынком товаров и услуг, и за рынком труда после 1990-х годов был долгим и сложным», — сказала Ильина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильина рассказала об усиливающейся неопределенности на российском рынке труда.