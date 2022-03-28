Пермь, 28 марта, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В больницы Пермского края за сутки, 27 марта, поступили 45 пациентов с коронавирусной инфекцией. Показатель предыдущих суток превышен на 16 госпитализаций. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На сегодняшний день в стационарах лечатся 712 пермяков. Коечный фонд свободен на 30,7%. Состояние 61 пациента оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 17 человек.

Общее число носителей коронавируса в Прикамье достигло 358 339. За сутки в регионе проведено 4 732 ПЦР-исследования. Выявили 519 заражений. Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться.