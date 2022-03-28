Москва, 28 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Ожидается, что в 2022 году в школы Подмосковья придут порядка 120 тыс. первоклассников. Об этом 28 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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Также глава региона отметил, что подача документов для записи ребенка в школу по месту регистрации начнется 1 апреля.

«В этом году мы ожидаем 120 тысяч первоклашек. Это очень приятно. Особенно приятно, что запись теперь можно проводить онлайн. С 1 апреля такая кампания начинается», — сказал Воробьев.