Ульяновск, 28 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное число вылечившихся от ковида и количество летальных исходов. Такие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 28 марта, число жертв пандемии в Ульяновской области достигло 4548 человек. Из них 25 марта умерли пять ковидных больных, 26 марта — восемь человек, 27 марта — три жителя. Смертность составила 2,34%.

В то же время вылечились от ковида 189 464 человека. Из них 27 марта выписаны 314 пациентов, в то время как 26 марта выздоровел 901 человек. Доля выздоровевших составила 97,35%.

Напомним, что всего в Ульяновской области сделано 1 966 045 лабораторных исследований на коронавирус, подтверждён 194 631 случай инфицирования.

Как сообщало ИА REGNUM, прививку от ковида сделали 698 406 жителей Ульяновской области (по состоянию на 25 марта), в том числе завершили вакцинацию 670 153 жителя.