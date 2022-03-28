Ульяновск, 28 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось количество вновь госпитализированных пациентов с коронавирусом и число новых выявленных случаев заражения. Соответствующую обновлённую статистику приводит оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 28 марта, в регионе 27 марта направили на лечение в больницы 11 ковидных больных. Это втрое меньше, чем было сутками ранее, 26 марта, когда госпитализировали 35 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлен 194 631 случай заражения SARS-CoV-2. За последние сутки лабораторно подтверждено 490 случаев, до этого — 502.

Напомним, что мобильные медицинские комплексы продолжают работу в районах Ульяновской области — всего их в регионе более 30. Ранее прошли выезды мобильного центра здоровья в село Поливаново Барышского района и поселок Пригородный Железнодорожного района.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный иммунитет к COVID-19 в Ульяновской области по состоянию на 25 марта составлял 57,4% (в РФ — 49,7%), снизившись за неделю на 1,9%.