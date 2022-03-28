Южно-Сахалинск, 28 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Сахалинская птицефабрика «Островная» в условиях введения Западом антироссийских санкций расширяет свою линейку производства. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Commons.wikimedia.org Куриная туша

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Уточняется, что указанное предприятие, помимо мяса птицы и куриного яйца, начнет производство полуфабрикатов.

При этом на фабрике заканчивают строительство нового цеха, мощность которого позволит производить порядка 10 тысяч голов в час и который на данный момент готов на 80%. Осталось только установить вентиляцию и провести пуско-наладку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии развивают отечественный кинематограф, снимая фильмы, которые готовы выходить на федеральный уровень, на фоне введения антироссийских санкций и отмены премьер своих фильмов иностранными киностудиями Disney, Warner Bros., Universal, Sony Pictures и Paramount.