Кабул, 28 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане запретило мужчинам и женщинам одновременно посещать парки развлечений и выделило раздельное время для мужчин и женщин. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

harutmovsisyan Парк развлечений

По данным «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у мужчин на один день больше времени, чем у женщин, для походов в парк, а женщины в парках развлечений должны быть в хиджабе.

Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока поручило владельцам парков развлечений выделять воскресенье, понедельник и вторник для женщин, и среду, четверг, пятницу и субботу — для мужчин.

В заявлении подчеркивается, что мужчинам не разрешается входить в парки в специальные дни для женщин. Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока, добавило, что талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешается посещать места развлечений с оружием и в военной форме, а также, что к владельцам парков будут приняты меры, если они нарушат закон.

Министерство также подчеркнуло, что населению следует воздерживаться от «общения с иностранцами» в зонах отдыха, таких как долины Пагман, Шакардара и Исталиф, и что женщины должны быть в чадре.

По словам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), парам не разрешается вместе посещать парки развлечений.