Алжир, 28 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Алжира сообщило о том, что силами полиции был пресечён вывоз крупной партии старинных монет из страны. Об этом 28 марта сообщает Al-Bilad.

Yutu.customs.ru Древняя монета

По данным журналистов, оперативники в провинции Батна вышли на продавца, предлагавшего купить 200 древнеримских монет. Продавец был арестован и привёл полицейских в дом своего подельника, где были обнаружены ещё 900 монет различного достоинства.

Отмечается, что коллекция предполагалась к вывозу за границы страны контрабандным способом. Предположительно, монеты были обнаружены в ходе нелегальных раскопок, организованных на местах древнеримских городов в прибрежных районах Алжира.