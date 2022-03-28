Владикавказ, 28 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшую неделю число новых выявленных случаев заражения коронавирусом снизилось на 26,8%. Пациентов с внебольничной пневмонией стало выявляться вдвое меньше. Об этом сообщил 28 марта в ходе еженедельного аппаратного совещания руководитель управления Роспотребнадзора по РСО-Алании Алан Тибилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За неделю число выявленных фактов заболевания коронавирусом сократилось на 26,8%. Снижается и число пациентов с внебольничной пневмонией — на 50,2%. Количество госпитализаций сократилось на 9,9%, летальных исходов — на 12,5%», — сообщил глава ведомства.

По данным, приведенным министром здравоохранения Сосланом Тебиевым, к утру 28 марта в ковидных госпиталях проходят лечение 145 пациентов. За прошедшую неделю были сделаны прививки от COVID-19 2285 жителям РСО-Алании, тесты на коронавирус провели для 14 856 человек.