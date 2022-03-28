Москва, 28 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В ходе прошлой недели (21−25 марта) нефть торговалась с переменным успехом, но в итоге все же подорожала, завершив торги непосредственно под отметкой $116 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Russneft.ru Добыча нефти

«Сегодня, 28 марта, нефть марки Brent находится под давлением, тестируя 20-дневную скользящую среднюю и снова угрожая отметке $110, хотя пока медвежий импульс носит сдержанный характер.

Настроения на рынке черного золота сейчас неоднозначные. Brent остается в русле восходящего тренда, но покупатели уже не проявляют былого энтузиазма, и в целом последнее время динамика цен выглядит неровно.

На данный момент росту котировок препятствуют сообщения о введении локдауна в Шанхае, который столкнулся с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом. Реакция игроков напоминает о чувствительности рынка к перспективам охлаждения спроса даже на локальном уровне.

В целом же рынок нефти, как и остальные площадки, находится в подвешенном состоянии в ожидании новых переговоров представителей России и Украины, которые должны состояться сегодня в Турции. Отсутствие признаков прогресса по ключевым вопросам приободрит покупателей Brent, и наоборот.

Также на этой неделе страны ОПЕК+ определят уровень добычи на апрель. Широко ожидается, что альянс не станет отклоняться от своей традиционной схемы и снова повысит квоту на 400 тыс. баррелей в день.

Впрочем, от рынка вряд ли стоит ждать бурную реакцию на такое решение, поскольку эта цифра уже стала формальностью — по факту группа экспортеров, которая еще не привела свои мощности в порядок после пандемии, добывает существенно меньше.

В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, продолжит цепляться на упомянутую скользящую среднюю, и если она не выстоит, утрата промежуточной поддержки $110 откроет дорогу уровню $100 за баррель», — считает эксперт.

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