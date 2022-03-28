Кемерово, 28 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 28 марта, на лечении из-за коронавируса находятся 6990 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

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За прошедшие сутки было выявлено 275 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 453 пациента были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе было зарегистрировано 156 872 случая заражения коронавирусом, 147 641 человек выписан с выздоровлением, 2241 пациент скончался.