Великий Новгород, 28 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новгородской области ни один пациент не скончался от COVID-19. Об этом 28 марта сообщили в федеральном оперштабе. Нулевой показатель смертности фиксируют в регионе уже третьи сутки подряд.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе за сутки зафиксировали 78 случаев заражений коронавирусом, что на восемь случаев меньше, чем за предыдущие сутки. В Великом Новгороде выявили за сутки 16 новых заболеваний ковидом.

При этом в стационары области поместили с COVID-19 за сутки 15 человек. Это на 12 пациентов больше, чем сутками ранее.

По выздоровлению в новгородской области выписаны 54 человека, что на 74 пациента меньше, чем за предыдущие сутки. Статистика этого показателя значительно сократилась.

За всё время пандемии в Новгородской области выявили 96 778 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида 985 человек, а выздоровели 92 880 пациентов.