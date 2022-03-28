Москва, 28 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Европейский рынок является премиальным. Но если Германия откажется от нефти из России, то объем импорта нефти будет компенсироваться заявками с восточного направления. Об этом сегодня, 28 марта, заявил пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков.

Германия

По его словам, существует рынок Юго-Восточной Азии. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться. Россия будет задействовать какие-то механизмы по компенсаторике.

«Нельзя исключать, что какие-то объемы будут выпадать, но в любом случае мировой рынок гораздо более многогранен, чем только европейский», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии ведут работу над тем, чтобы полностью отказаться от поставок российских угля и нефти, заявил 28 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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