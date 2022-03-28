Москва, 28 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. После распада СССР НАТО перестал быть чисто оборонительным союзом. Об этом 28 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Они сейчас говорят: вы не должны бояться НАТО, НАТО это оборонительный союз. Оборонительным он был, когда его создали», — заявил Лавров.

«Мы понимали, где есть территория НАТО, когда была берлинская стена, и воображаемая линия между НАТО и Варшавским договором. Но когда исчез Варшавский договор, исчез Советской Союз, в НАТО решили, что теперь она хочет обороняться чуть-чуть повосточнее. Потом ещё чуть-чуть на восток продвинулись, и так далее и тому подобное. Это что за оборонительный альянс, который сам определяет линию своей обороны?» — продолжил он.