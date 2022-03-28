Томск, 28 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Томской области за сутки после COVID-19 выздоровели 487 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус в регионе победили 122 840 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Диагноз за сутки подтвердился у 301 местного жителя, трое заразившихся госпитализированы в ковидные стационары. Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за весь период пандемии достигло 125 110.

Жертвами COVID-19 в Томской области стали 787 человек.