Барнаул, 28 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 28 марта 2022 года за сутки выявлены 350 новых носителей (на 21 человека меньше, чем сутками ранее).

Коронавирус

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Число тестирований сократилось с 6164 до 5593 (на 571 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 534 (+10 за сутки) и 210 998 (+335 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 247 (+5 за сутки). Из них 109 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9951 человек, причём 14 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 953 жителей края (-1 за сутки). Кроме этого, 109 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+4 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 39 707 зараженных коронавирусом (+87 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 260 618 человек, выздоровели 243 503 человека (+423 за сутки).

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