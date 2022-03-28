Барнаул, 28 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 28 марта 2022 года вакцинированы 1 390 284 человека (+143 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Из общего числа привитых 56 667 жителей региона получили первую прививку (+3 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 234 286 (+99 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 99 331 ревакцинированном (+40 за сутки).

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