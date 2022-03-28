Курган, 28 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 28 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 23 человека, выписались по выздоровлении 162. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 252 заражённых коронавирусом курганец, на семь человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 28 марта выявлено 100 670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 98 707 человек, скончались 1349 пациентов.