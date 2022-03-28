Париж, 28 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Джозеф Байден и Эммануэль Макрон играют роли «злого» и «доброго» полицейских, но делают это топорно и глупо, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 28 марта, комментируя высказывания лидеров США и Франции.

The White House Эмманюэль Макрон и Джо Байден

Как сообщалось ранее, Байден заявил, что Владимир Путин «должен покинуть» пост президента России. Позже сразу несколько представителей администрации США отметили, что у Вашингтона «нет задачи» сменить власть в России.Кроме того, Байден использовал слово «мясник» при упоминании президента России.

Макрон, в свою очередь, заявил, что он не стал бы использовать такие определения и не намерен «устраивать эскалацию ни словами, ни действиями». При этом президент Франции считает необходимым «накладывать санкции на Россию, чтобы она остановилась» и «помогать Украине сопротивляться».

«И в очередной раз опозорившийся Джо Байден и Эммануэль Макрон пытаются сделать всё возможное, чтобы Владимира Путина не было на посту президента России. Каждый из них исполняет свою роль (один «злого полицейского», другой «доброго»), но делают они это топорно и глупо как в чисто пропагандистском ключе, так и на политическом уровне.

У Байдена словесное недержание, его «эмоции» переполняют. Макрон внешне более корректен, говорит, что его цель заключается лишь в том, чтобы прекратить действия России на Украине, но на деле его оговорка насчёт того, «что мы не воюем с народом России» свидетельствует о том же, о чём свидетельствуют и высказывания Байдена: Запад, ведя войну с нашей страной в целом, избрал своей приоритетной целью её президента. Подчеркну в этой связи, что речь идёт о реальной войне, причём уже не просто холодной, но переходящей в горячую. Это, уверен, сегодня всем думающим людям в России понятно.

Русский народ — народ чуткий, он не столько умом, сколько сердцем понимает и правоту наших действий по принуждению Украины к отказу от нацистской идеологии и практики, от роли военного авангарда враждебной политики Запада в отношении России, и то, насколько велика в этой борьбе роль именно Владимира Путина.

Поэтому поддержка гражданами президента Путина в России растёт, его рейтинг достиг уже 79 процентов, а поддержка Байдена и Макрона в их странах находится на позорно низком уровне: 40 и 30 процентов соответственно. Вдвоём не дотягивают до уровня одного!