Омск, 28 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 марта в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Омской области скончались 4146 пациентов с коронавирусом, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 243 носителя коронавируса, выздоровели 98 человек.