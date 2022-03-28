Чебоксары, 28 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Чувашии чуть подросло число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и суточное число госпитализированных в ковидные стационары. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 28 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 76 637 случаев заражения коронавирусом, вылечились 58 398 человек, или 76,2%.

За последние сутки, 27 марта, официально выявлено 74 случая инфицирования SARS-CoV-2, в то время как 26 марта было подтверждено 72 случая заражения. Отметим, что четвёртые сутки подряд в Чувашии подтверждается не более 80 случаев заражения коронавирусом ежедневно.

Выздоровели в республике ещё 485 человек, в то же время были госпитализированы ещё 32 пациента с коронавирусом (26 марта направили в больницы 23-х ковидных больных).

Что касается смертности, то от ковида в Чувашии умерли 4544 человека, в том числе за последние сутки — двое больных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Роспотребнадзора по Чувашии заявляло, что недельная заболеваемость ковидом в республике снизилась, при этом эпидемически неблагополучными остаются пять муниципальных образований.