Калуга, 28 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 15 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 89 человек. Днём ранее, 27 марта, в регионе было зарегистрировано 135 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 807 человек, 91 275 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 406 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.