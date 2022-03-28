Калмыкия, 28 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 66 человек, выписаны с выздоровлением 56 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 28 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в трёх инфекционных стационарах получают 109 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние семи человек врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 50 015 носителей коронавируса, вылечились 48 227 ковид-пациентов. Зарегистрировано 828 летальных исходов среди заболевших COVID-19.