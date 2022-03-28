Таллин, 28 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Законопроект о запрете связанных с Россией символов готовится в министерстве юстиции Эстонии. Об этом сообщила 28 марта глава Минюста Марис Лаури.

Администрация правительства Кемеровской области Светящаяся буква «Z» в Кузбассе

В комментарии ERR она рассказала, что её министерством готовится законопроект о запрете георгиевской ленточки, знака Z и иной связанной с Россией символики. Ожидается, что документ может быть принят и вступит в силу до 9 мая 2022 года.

«Цель законопроекта — запретить любые символы, используемые для оправдания агрессии или призывов к войне. Если невозможно призвать человека к порядку словами, будет заводиться уголовное дело», — сказала Лаури.

Она добавила, что уже сейчас за поддержку действий России в Эстонии могут лишить гражданства. А полиция может проводить беседы и выписывать штрафы.

По словам министра, кроме Z, «раздражающими символами» являются пятиконечная звезда и свастика.