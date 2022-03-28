Тюмень, 28 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 769 вылечившихся ковидных пациентов, 41 госпитализирован с COVID-19. Об этом 28 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на 28 марта коронавирус выявили у 362 тюменцев. Это на 55 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 марта коронавирус выявили у 185 201 человека, выздоровели 173 194 пациента, скончались 4211 (на шесть человек больше, чем днём ранее).