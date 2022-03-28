Красногорск, 28 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 28 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтвержден 281 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 446 случаев меньше аналогичного показателя 27 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 617 человек, а днём ранее — у 589 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 23 280 новых случаев заражения коронавирусом.